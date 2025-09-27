Tekirdağ'da uyuşturucu denetiminde 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polis ekipleri, yaptığı denetimlerde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel