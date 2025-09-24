Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler

Tekirdağ'da polis ekipleri, uyuşturucu bulundurduğu şüphesiyle 5 kişiyi gözaltına aldı. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yapılan denetimlerde, şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
