Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirilen polis denetimlerinde, uyuşturucu ile yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

