Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen polis denetimlerinde durumundan şüphelenilen 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel