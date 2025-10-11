Haberler

Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan polis denetimlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

