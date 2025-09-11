Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetiminde 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde, durumundan şüphelenilen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 10 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel