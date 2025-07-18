Tekirdağ'da Uyuşturucu Denetimi: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde 6 şüpheli, uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli gördükleri kişileri durdurdu ve üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel