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Tekirdağ'da üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Karaaağaç Mahallesi'nde 2 otomobili durdurdu.

Otomobillerdeki şüphelilerin üst aramasında 26 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ü.Ç, M.Ö, E.İ, D.İ, U.A. ve S. E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Güncel Haberler

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