Tekirdağ'da üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheli yakalandı
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Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.
Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda Karaaağaç Mahallesi'nde 2 otomobili durdurdu.
Otomobillerdeki şüphelilerin üst aramasında 26 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ü.Ç, M.Ö, E.İ, D.İ, U.A. ve S. E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel