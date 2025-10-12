Haberler

Tekirdağ'da Üreticilere Tarımsal Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Tekirdağ'da Üreticilere Tarımsal Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenlediği 'Cuma Buluşmaları' kapsamında Tekirdağ'da, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli ve tarım sigortaları hakkında bilgiler verildi. Üreticilerin soruları cevaplandı ve önerileri değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Buluşmalar kapsamında 11 ilçede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
