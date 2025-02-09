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Tekirdağ'da Üreticilere 'Cuma Buluşmaları' ile Bilgilendirme

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Tekirdağ'da düzenlediği Cuma Buluşmaları aracılığıyla üreticilere tarımsal üretim, destekleme modeli ve tarım sigortaları hakkında bilgiler verildi. Programda üreticilerin soruları yanıtlanarak önerileri dinlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen "Cuma Buluşmaları" kapsamında Tekirdağ'da üreticiler bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programlarda, üreticilere tarımsal üretim planlaması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemleri ve tarım sigortaları hakkında bilgi verildi.

Üreticilerin sorularını cevaplayan ekipler, talep ve önerileri dinledi.

Cuma Buluşmaları kapsamında Süleymanpaşa, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinde 9 mahallede gerçekleştirilen toplantılarda çok sayıda üretici bilgilendirildi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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