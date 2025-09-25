Haberler

Tekirdağ'da Üniversite Öğrencilerine Uyuşturucu Zararları Anlatılıyor

Tekirdağ'da Üniversite Öğrencilerine Uyuşturucu Zararları Anlatılıyor
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde düzenlenen oryantasyon programlarında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından öğrencilere uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri üniversite öğrencilerine uyuşturucunun zararlarını anlatıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, öğrenciler için oryantasyon programı düzenleniyor.

Üniversitede düzenlenen oryantasyon programlarına katılan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğrencileri bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendiriyor.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen son etkinlikte polis memuru Mehmet Özdoğan tarafından uyuşturucu bağımlılığının zararları anlatıldı.

Özdoğan, program sonrası gazetecilere, tüm fakültelerin oryantasyon etkinliklerinde bilgilendirme yaptıklarını söyledi.

Bilgilendirmelerin süreceğini aktaran Özdoğan, "Öğrencilere uyuşturucunun zararlarını aktarıyoruz. Onlara zarar verebilecek her şey hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Öğrencilerle iletişimimiz çok iyi. Geçen hafta yaptığımız bilgilendirmelerde 6 bin 100 öğrenciyle temas sağladık. Öğrencilerimizin başına bir şey gelmemesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler, bilgilendirmenin faydalı olduğunu belirterek emniyet yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
