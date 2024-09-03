Tekirdağ'da üniversite güvenlik ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Namık Kemal Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, toplantı Vali Recep Soytürk başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, yeni akademik yılın huzur ve güven ortamı içerisinde tamamlanması için alınması gereken tedbirler görüşüldü ve kurumlar arası koordinasyonu gerektiren konular ele alındı.

Genel güvenlik tedbirleri, barınma ihtiyaçları ile KYK'ya bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarının genel durumunun da ele alındığı toplantıda, ulaşım ve trafik tedbirleri görüşülerek istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Kaan Peker, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Taşan, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün katıldı.