Tekirdağ'da Uluslararası Kiraz Festivali'nde en iyi kirazlar ve bahçesi seçildi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali'nde, en iyi kiraz ve en iyi kiraz bahçesi yarışması yapıldı. 11 üreticinin yarıştığı festivalde, jüri üyeleri ürünleri tarla bakımı, yetiştirme, toplama ile tat kriterlerine göre değerlendirdi. Yarışmaya katılan yarışmacılara 2 bin lira katılım ödülü, birincilere 15, ikincilere 10 ve üçüncülere de 7 bin 500 lira ödül verildi.

TEKİRDAĞ'da Süleymanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Kiraz Festivali'nde kentin en iyi kirazları ve kiraz bahçesi seçildi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 57'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Kiraz Festivali'nde, 'En iyi kiraz ve en iyi kiraz bahçesi' yarışması yapıldı. Rumeli İskelesi'nde yapılan yarışmada, 11 üretici, yıl boyunca emek verdikleri tadı, rengi ve büyüklüğüyle göz dolduran Tekirdağ kirazıyla dereceye girmek için yarıştı. Jüri üyeleri, ürünleri tarla bakımı, yetiştirme, toplama ile tat kriterlerine göre değerlendirdi. Değerlendirme sonucu en iyi kiraz kategorisinde üretici Eşref Meral birinci, Ekrem Örnek ikinci, Erdinç İçer ise üçüncü oldu. En iyi kiraz bahçesi kategorisinde üretici Vedat Ataç birinci, Mustafa Kurtkan ikinci, Hamit Dinçer üçüncü oldu. Yarışmaya katılan yarışmacılara 2 bin lira katılım ödülü, birincilere 15, ikincilere 10 ve üçüncülere de 7 bin 500 lira ödül verildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yıl boyunca emek verip kiraz yetiştiren üreticilere teşekkür etti. Yüksel, kirazların normalde bir hafta sonra daha çok olacağını belirterek, gelecek hafta üniversiteye giriş sınavları olduğu için festivali bir hafta erkene çektiklerini söyledi. Yüksel, Çocuklarımızın geleceği her şeyden çok daha önemli. Çünkü haftaya çok daha fazla kirazlarımız olacak ki onları da göreceksiniz. Bir hafta sonra yetişecek kirazlarda önümüzde var. Bu yarışmalara katılan 11 üreticimize şükranlarımı sunuyorum, gerçekten ciddi emek vermişler. Arkadaşlarımız bütün bahçeleri gezdiler. Öncelikle şunu belirteyim hangi branşta katılırsa katılsın yarışmaya katılan her üreticimize 2 bin TL katılımından dolayı bir ödül vereceğiz dedi.(DHA)