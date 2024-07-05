Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Uçmakdere'de Yamaç Paraşütü Yapanların Sayısı Artıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Uçmakdere Mahallesi, yerli ve yabancı ekstrem spor tutkunlarının gökyüzüyle buluştuğu bir mekan haline geldi. 6 ayda 24 bin kişi yamaç paraşütü yapmak için Uçmakdere'yi tercih etti.

Tekirdağ'da adrenalin tutkunlarının gözde adresi Uçmakdere'de, 6 ayda 24 bin kişi yamaç paraşütü yaptı.

Marmara Denizi ile Ganos Dağı eteklerindeki ormanların bütünleştiği Uçmakdere Mahallesi, yamaç paraşütü yapmak isteyen yerli ve yabancı ekstrem spor tutkunlarını gökyüzüyle buluşturuyor.

Ekstrem spor tutkunları, 250 ve 600 metrelik pistlerden rüzgarın durumuna göre uçuş yapıyor.

Özellikle İstanbul ve yakın kentlerin yanı sıra farklı ülkelerden de gelen paraşütçüler, mavi ile yeşilin buluştuğu güzellikleri gökyüzünden izliyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Uçmakdere'de 12 ay boyunca uçuş yapılabildiğini söyledi.

Uçmakdere'de geçen yıl yaklaşık 30 bin uçuş gerçekleştirdiğini ifade eden Hacıoğlu, "Bu yılın sonunda Uçmakdere'de yapılan yamaç paraşütü uçuşu 40 binin üzerinde olacaktır. Bu sayının yarısını geçmiş bulunuyoruz. Bu sene şimdiye kadar 24 bin uçuş yapıldı. Havaların güzel olması, bayram tatili sürelerinin uzun olması ve İstanbul'a yakın olmanın avantajları Uçmakdere'de uçuşları artırdı. Farklı noktalarda 5 atlayış pisti var. Rüzgarın durumuna göre paraşütçüler istediği yerden uçuş yapabiliyor." dedi.

Hacıoğlu, bölgeye ilginin her geçen yıl arttığını aktararak, insanların Uçmakdere'de doğayla iç içe vakit geçirip bölgenin güzelliğini tadını çıkardığını dile getirdi.

Uçmakdere'nin yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerinde dikkatini çektiğini belirten Hacıoğlu, "Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya'dan gelen ziyaretçiler çok. Son dönemlerde de Bosna Hersek, Polonya ve Macaristan'da paraşüt yapmak için buraya gelenlerin sayısı bir hayli fazla. Uçmakdere herkesin keyifle gelip, mutlu ayrıldığı bir yer. Burada yeşil ve mavi iç içe insana huzur veriyor." diye konuştu.

Paraşüt eğitmeni Kadir Aksoy da paraşüt tutkunları için Uçmakdere'denin vazgeçilmez olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Spor Turizm Güncel Haberler

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup engellendi

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 Son sözleri 'Babamı vurmayın' olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

Son sözleri "Babamı vurmayın" olmuş! 16 yaşındaki çocuğun ölümünde kahreden detay

Bakmadan Geçme

Canlı Dolar Kuru 5 Temmuz: Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Güncel döviz kuru! Okullar ne zaman açılacak? MEB 1. sınıflar için uyum eğitimi ne zaman? 5 Temmuz TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 5 Temmuz Cuma ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Baraj doluluk oranı nedir? İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç? Milletvekili ve bakan maaşına zam var mı? Milletvekili maaşı ne kadar? Bakan maaşı kaç TL? 2024 Sirius güneş kavuşumu ne zaman? Güneş ve Sirius kavuşumunda ne yapmalıyım? Sirius yıldızı hangi burca aittir? ADLİ TATİL BAŞLANGICI 2024 | Adli tatil ne zaman başlayacak, başladı mı? Adli tatil kaç gün sürecek? Adli tatilde hangi davalar görülebilir? Ali Koç neden ifadeye çağırıldı? Ali Koç Galatasaray derbisiyle ilgili neden ifadeye çağırıldı, ne olmuştu? Alperen Berber kimdir? Avrupa güreş şampiyonu Alperen Berber kaç yaşında, nereli? Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2024? Diyanet'e göre Muharrem ayında oruç tutulur mu ? Merih Demiral ceza aldı mı? Merih Demiral UEFA'dan kaç maç ceza aldı? Aynur Aydın kimdir? Aynur Aydın kaç yaşında, nereli? Aynur Aydın hayatı ve kariyeri! AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN? 2024 Anadolu Üniversitesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alınması Resmi Gazete'de yayınlandı! Resmi Gazete bugün (5 Temmuz) kararları neler? MASTERCHEF 5 TEMMUZ TANITIMI İZLE | Masterchef yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı?
Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı

Sinan Ateş cinayeti davasında 5. gün! Mahkeme başkanı, CHP'li Mahmut Tanal'ı salondan attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title