Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis araçlarından oluşan kortej şehir turu yaptı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Tekirdağ Valiliği önünde başlayan araç korteji sahil şeridinden İl Emniyet Müdürlüğü önüne kadar devam etti.

Kortejde, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yer alan motosikletli ekipler, çok sayıda otomobil, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçı (TOMA) ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) yer aldı.

Korna ve siren sesleriyle şehir turu yapan korteje vatandaşlarda alkış yaparak destek verdi.