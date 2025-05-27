Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Tekirdağ'da yapılan Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde şef adayı öğrenciler, coğrafi işaret tescilli Tekirdağ köftesi yapımını öğrendi. Etkinlik, Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi ve öğrenciler köfte yapma deneyimi yaşadı.

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında şef adayı öğrenciler, coğrafi işaret tescilli Tekirdağ köftesi yapımını öğrendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hafta kapsamında Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.

Köfteci İbrahim Burunluoğlu, okulun mutfağında öğrencilere tescilli Tekirdağ köftesi yapımının inceliklerini gösterdi.

Daha sonra öğrenciler, ustayla beraber köfte yaptı. Pişirilen köfteler katılımcılara ikram edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, burada yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası'nı bugün yapılan etkinliklerle tamamlayacaklarını söyledi.

Kentin coğrafi işaretli ürünleriyle gastronomi turizminde de söz sahibi olmak istediğini aktaran Karaküçük, "Hafta kapsamında çok sayıda etkinlik gerçekleştirdik. Kentimizin ve Türk mutfağının önemli lezzetlerini tanıttık. Tekirdağ'ın birçok ürününün coğrafi işaret tescilli olması buraya önemli değer katıyor. Bugün de öğrenciler hem köfte yapımının inceliklerini öğrendi hem de kendileri köfte yapımını deneyimledi." dedi.

Okul Müdürü Oğuz Günaçan da önemli etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını dile getirdi. Tekirdağ köftesinin kentin en önemli ürünlerinden biri olduğunu anlatan Günaçan, öğrencilerin bunun yapılışını öğrenmesinin kendileri için güzel tecrübe olduğunu kaydetti.

Tekirdağ Lokantacılar Odası Başkanı Ali Kıral da etkinlikte öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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