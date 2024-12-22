Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
İlklerin zirvesi! Protokoldeki değişim ses getirecek cinsten
Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey'de hesap vermeli
Bahçeli'den "katil" dediği Esad için dünyaya çağrı
4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
Ambulans helikopterin düşme anı taksi kamerasına böyle yansıdı

Tekirdağ'da Tül Fabrikasında Yangın Çıktı

Tekirdağ'da Tül Fabrikasında Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tül fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın, iplik bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve fabrikada hasara yol açtı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki bir tül fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Velimeşe Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tül fabrikasının iplik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
img

Tarih netleşti, hükümetin adımı milyonların kaderini belirleyecek
img

"Bir avuç insan para kazansın diye..."
img

Mehmet Uçum'dan Orta Doğu'ya yeni isim önerisi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
ABD'den Kızıldeniz'de tarihi hata
Canlı anlatım! Maç başlar başlamaz penaltı kararı ve gol
Maç başlar başlamaz penaltı ve gol! Tempo inanılmaz
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
TFF'den Fenerbahçe'ye skandal yanıt
İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti
Beşiktaş'ın logosu değişti

Son Dakika Haberleri

Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle Bein Sports CANLI izle! BEIN SPORTS 1-2-3 şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI İZLE! Kayserispor Galatasaray maçı CANLI, HD şifresiz izleme linki MASTERCHEF 6. CEKETİ ONUR MU, ŞİRİN Mİ ALDI? MasterChef 6. ceketin sahibi kim oldu? Okullar tatil mi? 23 Aralık hangi illerde okullar tatil? Keçiörengücü - Fatih Karagümrük maçı CANLI, HD izle! TFF 1. Lig KEÇİÖRENGÜCÜ KARAGÜMRÜK maçı izle
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.