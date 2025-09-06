Haberler

Tekirdağ'da Tren Minibüse Çarptı: Sürücü Yaralandı

Tekirdağ'da Tren Minibüse Çarptı: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir yük treninin hemzemin geçitte çarptığı kapalı kasa minibüsün sürücüsü P.K. yaralandı. Kazada minibüs hurdaya dönerken, sürücü hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı kapalı kasa minibüsün sürücüsü P.K., yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Muratlı'nın Muradiye ve Kazımdirik- Turan Mahallesi'ne bağlayan hemzemin geçitte meydana geldi. İstanbul- Edirne seferini yapmakta olan yük treni, P.K.'nın kullandığı 59 AFJ 066 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen minibüs hurdaya dönerken, sürücüsü P.K., yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı P.K., ilk müdahalesinin ardından Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'yi dışlamak amacıyla başlatılan proje yolsuzluğa saplandı

Türkiye'ye karşı birlik oldular ama kablonun bir ucu yolsuzluğa çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu

Yeni yönetim kurulu listesi belli oldu! İşte ekibindeki o isimler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.