Tekirdağ'da traktörle gelininin ayağının üzerinden geçen kayınbaba gözaltına alındı - Haberler

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Tekirdağ'da traktörle gelininin ayağının üzerinden geçen kayınbaba gözaltına alındı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da traktörle gelininin ayağının üzerinden geçen kayınbaba gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde traktörle gelininin ayağının üzerinden geçtiği iddia edilen kayınbaba gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde traktörle gelininin ayağının üzerinden geçtiği iddia edilen kayınbaba gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kepenekli Mahallesi'nde H.B. (85) ve oğlu M.B. arasından tartışma çıktı.

Daha sonra H.B. traktöre binip gitmeye çalıştığı sırada traktörün önüne geçmeye çalışan gelini S.B'nin ayağının üzerinden geçti.

Yere düşüp başını çarpan S.B. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli H.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ, Güncel, Haberler

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