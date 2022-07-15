Tekirdağ'da traktöre çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da traktöre çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da traktöre çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde traktöre arkan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde traktöre arkan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

B.T. idaresindeki 34 MSZ 96 plakalı otomobil, Barbaros Mahallesi Ortaokul Caddesi'nde K.M.A'nın kullandığı 59 AL 670 plakalı traktöre çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü B.T. ve otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kumbağ- Tekirdağ yolunda bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

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