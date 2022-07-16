TEKİRDAĞ'DA TRAKTÖRE ÇARPAN OTOMOBİLDE 6 KİŞİ YARALANDI - Haberler

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TEKİRDAĞ'DA TRAKTÖRE ÇARPAN OTOMOBİLDE 6 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TEKİRDAĞ'da seyir halindeki traktöre çarpan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'da seyir halindeki traktöre çarpan otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Ortaokul Caddesi üzerinde meydana geldi. B.T.?nin kullandığı 34 MSZ 96 plakalı otomobil, K.M.A'nın kullandığı seyir halindeki 59 AL 670 plakalı traktöre çarptı. Kazada sürücü B.T. ile otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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