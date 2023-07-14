Tekirdağ'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. A.U'nun (55) kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
A.U'nun (55) kullandığı 59 ZJ 751 plakalı traktör, Hanoğlu Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
Kazada traktörün altında kalan A.U. ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler ve vatandaşlarca traktörün altından çıkartılıp Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.U. kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel