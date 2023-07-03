Tekirdağ'da trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü toprağa verildi
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Ahmet Ramazan Taşdemir, Muratlı ilçesindeki Muradiye Camiinde düzenlenen cenaze töreninin ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü toprağa verildi.
Ahmet Ramazan Taşdemir'in cenazesi Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinden alınarak, Muratlı ilçesindeki Muradiye Camiine getirildi.
Taşdemir'in ailesi taziyeleri kabul etti.
İkindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Taşdemir'in cenazesi ilçe mezarlığına defnedildi.
Dün, Taşdemir yönetimindeki 17 ABD 393 plakalı motosiklet, Kayı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpmış ve sürücü Taşdemir hayatını kaybetmişti.