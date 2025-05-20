Tekirdağ'da Trafik Kazası Davasında Yargılama Devam Ediyor

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde anne ve kızının öldüğü trafik kazasına karışan otomobilin sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, iki kez "olası kastla öldürme" suçundan 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık E.D. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada kaza anının güvenlik kamerası kayıtları izletildi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi.

Olay

Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda 21 Temmuz 2023'te E.D. yönetimindeki 22 ACM 830 plakalı otomobil, Refiye Erden idaresindeki 34 UZZ 80 plakalı otomobille çarpışmış, kazada araçta yolcu olarak bulunan Safiye Erden olay yerinde, sürücü Refiye Erden hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan E.D, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yargılanmaya başladığı ilk duruşmada ise tutuklanmıştı.