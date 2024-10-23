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Tekirdağ'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Tekirdağ'da Trafik Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Çerkezköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine ve bariyerlere çarptı. Kazada bir genç hayatını kaybederken, sürücü ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce aydınlatma direğine, ardından bariyerlere çarparak durdu. Kazada otomobilde bulunan yolcu Yekta Gökçe (17) hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza saat 20.40 sıralarında Kapaklı-Çerkezköy karayolu üzerinde meydana geldi. Kapaklı'dan Çerkezköy istikametine seyir halinde olan Mehmet Ali A. idaresindeki 61 AGB 521 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki aydınlatma direğine, ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde yolcu olarak bulunan Yekta Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Ali A. ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yekta Gökçe'nin cenazesi de Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza haberini alan Yekta Gökçe'nin yakınları olay yerine gelerek, sinir krizi geçirdi. Polis ­kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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