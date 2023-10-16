Tekirdağ'da trafik kazası: Bir kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aracın çarptığı bir kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.45 sıralarında Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerinde belediye binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, K.A. sevk ve idaresindeki araç, O.K.K. adlı yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle başından yaralanan vatandaşa ilk müdahale olay yerinde vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Emniyet Trafik ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ