Tekirdağ'da Trafik Kazası: 4 Ölü, Kamyon Sürücüsü Tutuklandı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada gözaltına alınan kamyon sürücüsü tutuklandı. Kaza, Avrupa Otoyolu'nda meydana geldi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Avrupa Otoyolu'nda dün meydana gelen kazaya ilişkin gözaltına alınan kamyon sürücüsü E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gürhan Recep Tütüncü'nün kullandığı 34 GEV 591 plakalı otomobil dün Avrupa Otoyolu'nda çalışma yapılan kesimde ters yöne girdiği iddia edilen E.T. idaresindeki 10 AOG 284 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Kazada, sürücü Tütüncü ile otomobildeki Kamil Yücel, Mehmet Sakallı ve Tarık Bülbül hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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