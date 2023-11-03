Tekirdağ'da trafik kazası: 4 kişi hafif yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazada otomobil sürücüsü M.G. ile akülü araç sürücüsü ve akülü araçtaki 2 çocuk hafif yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla tedbir amaçlı olarak Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giderken, herhangi bir hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde hastane karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 22 AS 353 plakalı otomobil ile akülü binek araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.G. ile akülü araç sürücüsü ve akülü araçtaki 2 çocuk hafif yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla tedbir amaçlı olarak Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giderken, herhangi bir hayati tehlikelerinin olmadığı anlaşıldı. Öte yandan, olay yerine hızla intikal eden emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ