Tekirdağ'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

M.Ç'nin kullandığı 59 ALA 400 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Kavşağı'nda H.Ö. yönetimindeki 59 KK 441 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü H.Ö. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.Ç. ile A.Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.