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Tekirdağ'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Tekirdağ'da Barbaros Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile yaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Barbaros Caddesi'nde G.A yönetimindeki 59 AFP 786 plakalı motosiklet, yolda yürüyen H.O'ya çarptı.

Kazada devrilen motosikletin sürücüsü ve yaya yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Tekirdağ trafik Yaşam Güncel Haberler

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