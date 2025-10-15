Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobilde bulunan S.U. hastaneye kaldırıldı.
Yeşiltepe Mahallesi'nde A.K. idaresindeki 06 AAS 615 plakalı hafif ticari araç, N.Ç'nin kullandığı 34 LP 2308 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan S.U. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel