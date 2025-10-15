Haberler

Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobilde bulunan S.U. hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Yeşiltepe Mahallesi'nde A.K. idaresindeki 06 AAS 615 plakalı hafif ticari araç, N.Ç'nin kullandığı 34 LP 2308 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan S.U. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız uğradığı taciz anlarını sesi titreyerek anlattı: El atmaya çalıştı

Tacize uğradığı anları böyle anlattı
Tarihi karar! Arda Turan'ın takımı ülke değiştiriyor

Tarihi karar! Arda'nın takımı ülke değiştiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.