Tekirdağ'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı kazada otomobilin sürücüsü tutuklandı.

A.K. yönetimindeki 22 LS 944 plakalı otomobil, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki 2 yolcu, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Yolculardan N.B. (16) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü A.K, tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
