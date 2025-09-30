Haberler

Tekirdağ'da Trafik Güvenliği Stratejisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile ilgili paydaş kurumların katılımıyla bir toplantı yapıldı. Toplantıda, kurumların performans göstergeleri belirlendi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında, Trafik Güvenliği Stratejisi İl Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatıyla Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İl Yürütme Kurulu oluşturuldu.

Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıda, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile ilgili paydaş kurumlara bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, kurumların sorumlu olduğu performans gösterge maddeleri belirlenip bir sonraki toplantıda yapılan çalışma ve faaliyetlerin değerlendirilmesi kararı alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğundaki performans göstergeleri maddeleri ile ilgili bilgilendirme sunumunun da yapıldığı toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Yüzbaşı Can Çakıcı ve Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi İl Yürütme Kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
