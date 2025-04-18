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Tekirdağ'da Trafik Denetimlerinde 437 Bin Lira Ceza Kesildi

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Tekirdağ Jandarma Komutanlığı, gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 1107 araç ve sürücüsünü kontrol etti. 81 sürücüye ceza kesilirken, 10 araç trafikten men edildi.

Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 81 araç sürücüsüne 437 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri il genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 1107 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde 81 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle 437 bin lira para cezası kesildi, 10 araç trafikten, 6 sürücü de araç kullanmaktan men edildi.

Denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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