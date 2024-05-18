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Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 30 araç sürücüsüne 113 bin lira ceza kesildi

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Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Çorlu ilçesinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 770 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Uygulamaların sonunda 30 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle 113 bin lira para cezası kesildi, 9 araç trafikten men edildi. Denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Tekirdağ'da trafik denetimlerinde 30 araç sürücüsüne 113 bin lira ceza kesildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri Çorlu ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 770 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Uygulamaların sonunda 30 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle 113 bin lira para cezası kesildi, 9 araç trafikten men edildi.

Denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Tekirdağ trafik Çorlu Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

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