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Tekirdağ'da trafik denetimi başlatıldı

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Tekirdağ'da trafikte güvenliğin sağlanması amacıyla sivil ve resmi trafik ekipleri denetim başlattı. Modifiyeli araçlar, motosiklet kullanıcıları ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlenecek.

Tekirdağ'da trafikte güvenliğin sağlanması amacıyla sivil ve resmi trafik ekipleri denetim başlattı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce trafikte modifiyeli araçlar ve motosiklet kullanıcıları ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik gelen ihbar ve şikayetleri değerlendirerek, Tekirdağ'daki karayollarında yol kullanıcılarının can ve mal güvenliği ile mevcut huzur ortamının devamını sağlamak, trafikte rahatsızlık veren ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüleri ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin kural ihlalleri tespit edilerek kanuni müeyyideler uygulamak üzere sivil ekip ve personel görevlendirilerek sivil trafik denetimlerine başlanıldı. Yapılan denetimlerin kamunun huzurunu sağlamak adına il merkezi ve tüm ilçelerde sürekli devam edeceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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