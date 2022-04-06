TEKİRDAĞ'DA TOZ TAŞINMASI NEDENİYLE YAĞMURLA BİRLİKTE ÇAMUR YAĞDI

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da toz taşınması nedeniyle yağmurla birlikte yağan çamur hayatı olumsuz etkiledi. Araçlarının üzerleri çamurla kaplanan sürücüler, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte toz taşınması nedeniyle çamur yağdı. Yağışın durmasının ardından park halindeki araçların üzeri çamur kaplandı. Araçları çamurlu kaplanan sürücülerin bazıları kendi imkanları ile temizlerken, oto yıkamacılarda yoğunluk oluştu. Aracı çamurla kaplanan Tolga Çalışkan, son 3 gündür yağmurla birlikte zaman zaman çamur yağdığını belirterek, "Araçlarımıza hatta sağlığımıza zarar verip vermediğini düşünüyoruz. Sabah kalktığımda aracımın üzerinde bir tabaka halinde sarı bir bulut şeklinde çamur vardı bende aracımı yıkamacıya götürmek için yıkama sırasındayım. Biran önce sıramın gelip arabamın bu toz topraktan kurtulmasını istiyorum" dedi.

Oto yıkamacı Selahattin Yağcı ise, çamur yağması nedeniyle yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirterek, "Tekirdağ'da 3 günden beri süren bir çamur yağmuru var, bu yüzden dolayı araçları hep çamur kaplamış. Bu yüzden bugün aşırı bir yoğunluk yaşıyoruz oto yıkamacılar olarak. Yoğunluktan dolayı normal araç kabul etmeyerek randevulu sisteme geçtik, gece yarısına kadar çalışmayı düşünüyoruz araçlara yetiştirebilmek için" dedi.