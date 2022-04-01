Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı - Haberler

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Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri tozla kaplandı

Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerrecikleri Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili oluyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Kuzey Afrika üzerinden gelen toz zerrecikleri Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili oluyor.

Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla araçlarını temizledi, bazıları oto yıkamacılara götürdü.

Bülent Kaçar, AA muhabirine, toz taşınması nedeniyle üzeri çamur olan aracını kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştığını söyledi.

Kaçar, gün içinde zaman zaman kentin üzerinin tozla kaplandığını ifade etti.

Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte toz taşınımının devam etmesi bekleniyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Kuzey Afrika, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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