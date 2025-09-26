Tekirdağ'da 'Töz' Sergisi Açıldı: Türk ve Altay Mitolojisinin Güçlü Kadınları

Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinin Türk ve Altay mitolojisindeki güçlü kadın karakterleri heykelsi kıyafetlere tasvir ettiği "Töz" sergisi açıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü Giyim Üretim Teknolojisi Programı öğrencileri drapaj dersi kapsamında çalışma yaptı.

Öğrenciler kültürel sürdürülebilirliğe katkı sağlamak amacıyla Türk ve Altay mitolojisindeki Kübey Ana, Od Ana ve Amene Türkmen gibi güçlü kadın karakterleri tasvir edecekleri 15 giysi hazırladı.

Hazırlanan giysilerden oluşan "Töz" adlı sergi NKÜ Sanat Galerisi'nde açıldı.

Öğretim Görevlisi Sema Özhan, açılışta yaptığı konuşmada, öğrencilerin çok güzel çalışmalar ortaya çıkarttığını söyledi.

Kültürel hafızayı yeniden canlandırmak istediklerini ifade eden Özhan, şunları kaydetti:

"Türk ve Altay mitolojisindeki güçlü kadın karakterlerini yeniden gün ışığına çıkartmayı amaçladık. Dolayısıyla buradaki her bir giysi mitolojide, efsanelerde ve hikayelerde adını duyduğumuz bir anı, güçlü bir kadın karakteri simgeliyor. Aynı zamanda bu çalışmayı yaparken kültürel sürdürülebilirliğe de katkı sağlamaya başladık. Türk mitolojisine olan farkındalığı arttırmayı amaçladık. Farkındalık oluşturmak amacında olduğumuz için YÖK'ün tavsiyesi ile Gazze'de hayatını kaybeden kadınlara ve tüm kadınlara da bu sergimizi adamış olduk."

Özhan, Töz'ün Türk mitolojisinde yer alan kadın figürlerinin kumaşla form bulduğu heykelsi giysilerle görselleştirildiği bir anlatı olduğunu dile getirdi.

Öğrencilerden Hatice Sabay da ilk defa bir sergiye katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Eserimde sarı renklerin karın bölgesinde bulunması, eski zamanlarda karın bölgesinde bulunan sarı rengin doğurganlığı temsil etmesinden kaynaklanıyor. İlk sergi deneyimim o yüzden heyecanlıyım." dedi.

Sergi bir hafta ziyarete açık olacak.