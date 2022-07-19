Tekirdağ'da arazide toprağın altına gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş arazide toprağa gömülmüş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş arazide toprağa gömülmüş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde H.A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler mahallede bulunan boş arazide toprağın altına gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tekirdağ'da arazide toprağın altına gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.