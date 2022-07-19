Tekirdağ'da arazide toprağın altına gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi - Haberler

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Tekirdağ'da arazide toprağın altına gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

AA - Güncel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş arazide toprağa gömülmüş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde boş arazide toprağa gömülmüş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde H.A'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler mahallede bulunan boş arazide toprağın altına gizlenmiş 1 kilo 250 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Güncel

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