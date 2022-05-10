Tekirdağ'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Sedat Kara - Güncel
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Tekirdağ'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arif Bektaş yönetimindeki 59 FC 081 plakalı otomobil, Alpullu-Malkara çevre yolunda Necati Ç'nin kullandığı 16 ASC 238 plakalı tırla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Serdar Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Bektaş, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü Necati Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA / Sedat Kara - Güncel

Hayrabolu, Tekirdağ, Alpullu, Ölü, Güncel, Haberler

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