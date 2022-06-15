Tekirdağ'da tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Bircan Öztürk'ün (27) kullandığı 05 AB 061 plakalı otomobil, Tekirdağ-İstanbul kara yolu Hayrabolu yol ayrımında R.T'nin kullandığı 59 AFJ 976 plakalı tıra çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Öztürk ile otomobilde bulunan E.G. (27) H.E. (28) ve E.A. (24) yaralandı. Yaralılar ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Namık Kemal Üniversite Hastanesinde hemşire olarak görev yaptığı öğrenilen Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Trafiğe kapanan yol, kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobilin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. AA / Mesut Karaduman - Güncel Avrupa Birliği Hayrabolu Tekirdağ Güncel Haberler

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