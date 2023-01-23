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Tekirdağ'da tırla çarpışan minibüsün sürücüsü öldü

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tırla çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Erkan Yılmaz idaresindeki 59 M 0016 plakalı minibüs, Tekirdağ-Malkara kara yolu Nusratlı mevkisi yakınlarında sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tırla çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, minibüste sıkışan sürücü Yılmaz'ın öldüğünü belirledi.

Polis, kazanın ardından kaza yerinden kaçtığı iddia edilen tır sürücüsünü yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, tır sürücüsünün eldiven takıp, aracının hasar gören parçalarını söktüğünü ve daha sonra kaçtığını belirledi.

Sürücü Ç.Y, Çerkezköy ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ İtfaiye Güncel Haberler

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