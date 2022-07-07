Tekirdağ'da tırın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpması sonucu 12 kişi yaralandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, E.G. idaresindeki 26 AEG 002 plakalı tır, Çerkezköy yolu Işıklar mevkisinde kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Aralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracının da bulunduğu 8 aracın hasar gördüğü kazada, 12 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel Çerkezköy Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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