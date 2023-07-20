Tekirdağ'da TIR Yangınında Can Kaybı Olmazken Ev Kullanılamaz Hale Geldi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, park halindeki tankere çarpması sonucu alevler eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı olmazken, TIR, tanker ile yanan evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi.

Yangın akşam saatlerinde Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İ.Ç.'nin yönetimindeki 59 ADU 356 plakalı çekiciye bağlı 59 ZG 793 plakalı dorsede yüklü olan saman balyaları seyir halindeyken alev aldı. Sürücü İ.Ç., aracını park edip hemen itfaiyeyi aradı. Bu sırada alevlerin büyümesiyle yangın 01 AC 430 park halinde bulunan gıda yükü taşıyan tankere sıçradı. Tankerden sıçrayan alevler de aracın park ettiği R.T'ye ait evi sardı. Saman yüklü TIR'da başlayıp tanker ile eve sıçrayan yangın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına mahalleli de katıldı. Gıda yükü taşıyan tankerin boş olması olası faciayı önlediği görüldü. Yangında yaralanan ve can kaybı olmazken TIR, tanker ve evin bir bölümü yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.