Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da TIR Yangını Biçilmiş Buğday Tarlasına Sıçradı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeki bir TIR'da çıkan yangın, biçilmiş buğday tarlasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde TIR'da çıkan yangın, biçilmiş buğday tarlasına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında TIR kullanılamaz hale geldi.

Akşam saatlerinde Ergene'nin Ahimetmet Mahallesi karayolu üzerinde park halindeki 31 ED 549 plakalı TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıtı. TIR'ı saran alevler rüzgarın da etkisiyle yol kenarında bulunan biçilmiş buğday tarlasına sıçradı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla TIR ve tarladaki alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ İtfaiye Ergene İtfaiye Trafik Yaşam Güncel Haberler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat için 27 yıl hapis talep etti

 Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan emekliler dikkat! Hiç zam almayabilirler

 Belediye başkanı ile uzman çavuş arasında trafik kavgası: Yumruk atıp aracımdan çıkarmaya çalıştı

Belediye başkanı ile uzman çavuş arasında trafik kavgası: Yumruk atıp aracımdan çıkarmaya çalıştı

 Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Merih Demiral'ı UEFA'ya şikayet eden Almanya'nın Ankara Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title