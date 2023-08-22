Tekirdağ'da Tır ve Otomobil Kaza Yaptı, Kadın Gözyaşlarına Boğuldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan kadın gözyaşlarına boğuldu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tır ile otomobilin karıştığı kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan kadın gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi sahil yolu adliye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan N.I. idaresindeki 06 DGL 616 plakalı tır, A.A. idaresindeki 39 TK 784 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, otomobilde yolcu olarak bulunan kadın ve bir çocuk, kazanın şokunu uzun süre üzerinden atamadı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza alanına gelen sağlık ekipleri gözyaşlarına boğulan kadını sakinleştirmeye çalıştı. Trafik Şube ekipleri de kaza alanında güvenlik önlemi alarak kazaya karışan her iki sürücüye alkol testi yaptı. Kazanın etkisiyle zaman zaman gözyaşlarına boğulan kadın, çocuğunun kazadan çok etkilendiğini ifade ederek kazanın oluş şeklini anlatmaya çalıştı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ