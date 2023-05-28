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Tekirdağ'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi. Muhammet Emin Korkmaz yönetimindeki tır, TEM otoyolu gişeler mevkisinde bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi. Korkmaz'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muhammet Emin Korkmaz yönetimindeki 31 AGR 668 plakalı tır, TEM otoyolu gişeler mevkisinde bariyerlere çarparak yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Korkmaz'ın öldüğünü belirledi.

Korkmaz'ın cenazesi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Emin Korkmaz TEM Otoyolu Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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