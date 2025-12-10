Haberler

Tekirdağ'da tır ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tırın panelvana çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde tır ile panelvanın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

M.P. idaresindeki 34 NS 4351 plakalı tır, Marmaracık Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Tır, bu sırada F.G. yönetimindeki 34 EGG 827 plakalı panelvanla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki S.Ö, H.S. ve H.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paul Pogba'dan ilginç yatırım

Kimsenin aklına gelmeyecek bir yatırım yaptı! Duyanlar hayret ediyor
Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! Uzmanı 'Analizim net' diyerek rakam paylaştı

Asgari ücrete Erdoğan dokunuşu! "Analizim net" diyerek rakam verdi
Kaza diye hastaneye getirildi, doktorlar görür görmez anladı! Hemen gözaltına alındı

Kaza diye getirildi, doktorlar görür görmez anladı
2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, yüz binlerce kişi tahliye edildi

2 ülke arasında savaş başladı! F-16'lar bomba yağdırdı, halk kaçıyor
Paul Pogba'dan ilginç yatırım

Kimsenin aklına gelmeyecek bir yatırım yaptı! Duyanlar hayret ediyor
Trabzonspor'un İrfan Can Kahveci planı

Ezeli rakip transfer için geliyor! Süper Lig'e damga vuracak imza
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı

Kısmetse Olur'da gelin adayının sözleri infial yarattı
İstanbul'da ölmek bile ateş pahası! Son yapılacak zam öyle böyle değil

İstanbul'da ölmek bile ateş pahası! Son yapılacak zam öyle böyle değil
Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak

Geri sayım başladı: Emeklinin maaşından kesinti yapılacak
Bilim insanları şaşkın! Bu köyde herkes kör doğuyor

Bu köyde herkes kör doğuyor! Nedeni geç de olsa ortaya çıktı
Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti

Fuhuş operasyonunda duvardaki yazılar şoke etti: Ötersen...
Otobüse binip poz veren belediye başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı

Otobüste poz veren başkanının yeni makam aracı kenti karıştırdı
title