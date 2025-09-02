Haberler

Tekirdağ'da TIR ile otomobil çarpıştı: Avukat Mecit Gül yaralandı

Tekirdağ'da TIR ile otomobil çarpıştı: Avukat Mecit Gül yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu-Tekirdağ kara yolunda meydana gelen kazada, TIR ile çarpışan avukat Mecit Gül yaralandı. TIR şoförü gözaltına alındı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Avukat Mecit Gül yaralandı.

Kaza, Çorlu- Tekirdağ kara yolu trafo merkezi mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin kontrollü olarak tek şeritten verildiği yolda, Osman K.'nin kontrolünü yitirdiği19 AAY 803 plakalı TIR, karşı yönden gelen Avukat Mecit Gül yönetimindeki 59 YH 125 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mecit Gül yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Mecit Gül, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR şoförü Osman K., ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sağlık Bakanlığı tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Cinsiyet değişimine yeni hak tanınmadı

"Cinsiyet değişimi" iddiası gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeği kaçırdığını itiraf etti, yakınları inanamadı: Sana iftira attılar

Skandal itirafı bile ailesini ikna etmedi: Sana iftira attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.