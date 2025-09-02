Tekirdağ'da TIR ile otomobil çarpıştı: Avukat Mecit Gül yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Avukat Mecit Gül yaralandı.

Kaza, Çorlu- Tekirdağ kara yolu trafo merkezi mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle trafiğin kontrollü olarak tek şeritten verildiği yolda, Osman K.'nin kontrolünü yitirdiği19 AAY 803 plakalı TIR, karşı yönden gelen Avukat Mecit Gül yönetimindeki 59 YH 125 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mecit Gül yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Mecit Gül, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. TIR şoförü Osman K., ifadesi alınmak üzere jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.